«Экономические нонсенсы» проекта Налогового кодекса

Основная опасность проекта нового Налогового кодекса – он предлагает слишком много изменений, считают эксперты

Предложенный Николаем Азаровым проект нового Налогового кодекса Украины получил немало критики и со стороны предпринимателей, и со стороны некоторых членов коалиции, и со стороны оппозиции, и со стороны экспертной среды. Президент Янукович, в свою очередь, назвал проект Налогового кодекса «несбалансированным» и «требующим серьезной доработки». Своими оценками налоговых новаций, преимуществ и недостатков нового Налогового кодекса, прогнозами относительно его эффективности поделились исполнительный директор Центра социально-экономических исследований Дмитрий Боярчук, старший консультант сектора экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован и заместитель председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий.



Проект Налогового кодекса – высокопрофессионален



Проект нового Налогового кодекса является «высокопрофессиональным», считает заместитель председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий. Он заметил, что во время разработки этого документа правительственные чиновники «едва ли не впервые в украинской практике серьезно советовались с учеными и проводили научные дискуссии».



Экономист также отметил наличие определенных «недостатков» и «опасений» по поводу этого проекта Налогового кодекса, но, по его мнению, «не все эти опасения являются стопроцентно точными и меткими». Так, например, многие отмечают опасность усиления административного давления на субъекты ведения хозяйства. «Чаще всего идет речь о шести пунктах, вызывающих опасение. Идет речь об изъятии у плательщиков налогов оригиналов тех или иных документов, об обследовании жилья граждан, об использовании средств аудио- и видеофиксации, об опросе физических лиц, о доначислении налоговых обязательств по непрямым решениям и аргументам без решений суда, и, наконец, проверки, вообще без решений руководства Налоговой администрации», – уточнил господин Новицкий.



Однако, по его словам, «все эти административные рычаги приемлемы в мировой практике в тех или иных странах».



По мнению Валерия Новицкого следует считаться с тем, в какой среде будет происходить имплементация того или иного положения нового Налогового кодекса. «Если страна не имеет эффективной системы контроля действий органов власти, то возникают основания для опасения. Если страна является стабильным правовым государством, то такие опасения не сбудутся», – отметил он. При этом экономист отметил, что стоит думать о согласованности системы законодательства Украины в целом.



Кроме того, у Новицкого есть технические замечания к проекту нового Налогового кодекса. «Все тематические разделы написаны как отдельные документы с собственными словарями. В этом случае я бы даже сказал, что разработчики несколько перестарались. Их стоило бы свести в единый документ – и нумерацию статей, и словари терминов и тому подобное», – отметил он.



Положения, «нивелирующие позитивный потенциал проекта Налогового кодекса»



Невзирая на позитивные аспекты проекта нового Налогового кодекса, существует «ряд концептуальных замечаний в Налоговый кодекс, которые могут нивелировать весь тот позитивный потенциал, который содержит данный документ», считает старший консультант сектора экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован.



Первой негативной тенденцией, по словам эксперта, является усиление налогового давления на доходы физических лиц. При этом есть «дискуссионные тезисы», а есть и такие, которые являются «просто экономическим нонсенсом», считает он. К первым господин Молдован отнес введение 5%-й ставки на доходы от депозитов, ко вторым – причисление к налогооблогаемому доходу физических лиц прибыли от продажи недвижимости.



Другой негативной тенденцией и ключевым негативным аспектом нового Налогового кодекса эксперт назвал избыточные полномочия Государственной налоговой службы. «Некоторые полномочия Налоговой администрации вообще являются крайне абсурдными, невзирая на то, что они присутствуют и в данное время. Например, право инициирования Государственной налоговой службой отмены учредительных документов предприятий кажется просто выходом за пределы компетенции и здравого смысла. Потому что не может Налоговая администрация заниматься анализом учредительных документов предприятий. Для этого есть соответствующие государственные органы», – отметил Алексей Молдован.



Кроме того, он отметил, что «проскакивают некоторые технические нормы, которые в дальнейшем, если их не изъять, создадут очень большие препятствия для бизнеса». Например, это касается нововведения о том, что «Государственная налоговая служба самостоятельно будет определять, когда, кого и на каком основании она хочет проверять, и сколько будет длиться внеплановая проверка».



«Эти нормы должны быть проанализированы и урегулированы с минимизацией вмешательства Государственной налоговой службы. Потому что иначе возникает ощутимый конфликт интересов», – подытожил эксперт.



Проект Налогового кодекса содержит «прогрессивные шаги» и «одиозные нормы»



Проект Налогового кодекса, предложенного Николаем Азаровым, содержит существенные «прогрессивные шаги» и в то же время «одиозные нормы, фактически нивелирующие тот потенциал позитива, который заложен в документе», считает старший консультант сектора экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован.



«Этим проектом формируется красивый каркас с позитивными и конструктивными нововведениями, которые будут коррелировать задачи посткризисного обновления экономики. Это – ключевой позитивный момент. Сам факт наличия политической воли для утверждения нового Налогового кодекса является определенным позитивом», – отметил эксперт.



Господин Молдован выделил четыре основных позитивных направления, содержащихся в проекте Налогового кодекса.



Во-первых, этот документ предполагает сокращение количества налогов и сборов, что касается системы и государственных, и местных налогов. Экономист напомнил: «Теперь в Украине функционирует 28 общегосударственных налогов и единый налог, действующий на базе Указа Президента. Кроме 29 государственных налогов, существует 14 местных сборов. Стоит отметить, что большинство этих налоговых платежей вообще не являются валидными, или расходы на их администрирование превышают поступления от этих налогов». Новый Налоговый кодекс предполагает сокращение количества налогов общегосударственного уровня до 18 и местного уровня – до 3, отметил специалист.



Однако Алексей Молдован заметил, что, как правило, «прежде всего, сокращаются те налоги и сборы, которые или вообще не функционировали, или являются экономическим инструментом развития тех или иных сфер». Так, например, проектом Налогового кодекса предлагается упразднить сбор за проведение гастрольных мероприятий в Украине.



«Этот налог взимается с иностранных артистов, работающих в Украине, и впоследствии через специальный фонд перераспределяется на поддержку украинской культуры и отечественных артистов. Представляется, что этот сбор не осуществлял столь ощутимого фискального давления на экономику и не имеет серьезного давления на бизнес. И относительно многих упраздненных налогов можно сделать аналогичный вывод», – объяснил эксперт.



Во-вторых, данный проект предполагает снижение фискального давления на экономику. «Правительство предложило снизить до 2014 года ставку налога на прибыль до 17%, ставку налога на добавленную стоимость также до 17%», – отметил специалист.



Но наряду со снижением основной ставки вводится ставка налога на прибыль – до 5%. «Она вводится на добровольных началах, то есть предоставляется право органам местного самоуправления по собственному желанию устанавливать общую ставку до 5%. Такой механизм спровоцирует определенную налоговую конкуренцию, и будет способствовать искривлению экономического пространства», – заметил господин Молдован.



В-третьих, новый проект Налогового кодекса предполагает «расширение перечня инструментов реализации стимуляционного потенциала налоговой политики». «Это является достаточно позитивным моментом: правительство понимает, что политика фискализма, когда налоговая система в целом рассматривается как инструмент мобилизации доходов в бюджет, это – пагубный подход для Украины», – объяснил Алексей Молдован.



В-четвертых, этот документ свидетельствует об «ощутимом понимании правительством того, что нужно повышать фискальную эффективность налоговой системы». Этого, по словам эксперта, можно достичь двумя путями – или путем введения новых налогов и повышения действующих, или путем улучшения администрирования действующих налогов.



Усовершенствовать проект поможет диалог с бизнесом



Валерий Новицкий уверен, что на нынешнем этапе для устранения замечаний к проекту Налогового кодекса необходимо организовать серьезный диалог, причем не столько политический, сколько диалог с представителями широкой общественности и, прежде всего, бизнеса.



«Очень важно организовать конструктивный диалог с представителями бизнеса для того, чтобы потом этот кодекс более эффективно работал, а также, чтобы уменьшить основания для многих представителей бизнеса работать в «тени», скрывая часть прибылей и оборота производственной деятельности», – заметил экономист.



Кроме того, господин Новицкий отметил, что есть общий недостаток законодательного процесса в Украине – «он является относительно кулуарным и недостаточно открытым».



«Авторы этого проекта пытались сделать публичное обсуждение Налогового кодекса, и это, безусловно, положительно. Избавиться от коррупции и теневого бизнеса просто так, административным решением, уже нельзя. Все украинское общество больно. Безусловно, закон является неадекватным, безусловно, бизнес и сегодня не может эффективно работать вне тени, безусловно, следует создавать условия для детенизации. И разработчики Кодекса попробовали это сделать», – отметил эксперт.



Новый Налоговый кодекс предлагает слишком много изменений



Большой позитив в проекте нового Налогового кодекса, по мнению исполнительного директора Центра социально-экономических исследований Дмитрия Боярчука, состоит в том, что прилагаются «хоть какие-то реформаторские усилия».



«Невзирая на все сложности, касающиеся отдельных деталей Налогового кодекса, хочу обратить внимание на то, что эти усилия – это большой шаг и значительный позитив, особенно для нашей страны», – отметил эксперт. По его словам, последние пять лет мы почти не наблюдали никаких попыток реформировать налоговую систему.



Однако господин Боярчук обращает внимание на опасность, связанную с тем, что «кодификация была смешана с усилиями реформирования». «На данный момент у нас уже существует налоговая система. Она работает, отточены определенные механизмы, есть и определенные негативы. На мой взгляд, основная опасность нового Налогового кодекса заключается в том, что слишком много предлагается изменений. То есть страна «одним махом» все эти изменения не воспримет. Возникнут проблемы и злоупотребления», – отметил исполнительный директор Центра социально-экономических исследований.