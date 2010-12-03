Головаха: Украине больше не дадут денег на «проедаение»

Украинская власть загоняет себя в угол, получая кредиты у международного сообщества. Об этом в интервью «Главреду» сказал социолог Евгений Головаха. «Сейчас берутся огромные кредиты, под которые надо проводить реформы. Вот Лукашенко, к примеру, не обязан проводить экономические реформы, потому что он не берет десятки миллиардов долларов у Международного валютного фонда», - сказал Головаха. «А наша власть сама загоняет себя в угол, потому что на «проедание» денег нам больше не дадут. Идея всех международных финансовых организаций состоит в том, чтобы выдать кредиты на структурные реформы, по результатам которых страна сможет платить проценты по кредитам», - говорит социолог. «В этом смысле я не завидую нынешней власти. Но еще раз повторю: какая бы ни была ситуация, реформы не могут выглядеть только как ужесточение», - сказал эксперт. Полный текст интервью читайте скоро на «Главреде».