Задолженности Украины по НДС до конца года не будет - Тигипко

Правительство планирует до конца текущего года максимально сократить подтвержденную проверками задолженность по НДС. Об этом сегодня заявил вице-премьер Сергей Тигипко в Верховной Раде в ходе Часа вопросов к правительству. «Сумма задолженности государства по НДС на сегодняшний день составляет 9,5 млрд. Сумма задолженности сократилась на 12,4 млрд грн по отношению к 1 января этого года», - сказал политик. «Мы намерены до конца года максимально сократить эту задолженность, если удастся, то выйти вообще на ноль по тем суммам, которые подтверждены проверками», - заявил Тигипко. Он также отметил, что, согласно новому Налоговому кодексу, предприятиям, которые будут отвечать определенным требованиям, НДС будет возвращаться в автоматическом режиме.