Украина заключит с Кипром договор, даже если он не захочет

Украина в одностороннем порядке предложит Кипру соглашение относительно урегулирования вопроса об избежании двойного налогообложения, если Кипр в ближайшее время сам не предложит Украине подписать соглашение. Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, передает корреспондент «Главреда». Тигипко напомнил, что работа по созданию украинско-кипрского соглашения об избежании двойного налогообложения продолжается с 1997 года. При этом, по словам чиновника, в 2006 году стороны парафировали проект соглашения. «Но кипрская сторона откладывала подписание этого проекта, а в марте 2008 года вовсе отказалась от своего обязательства подписать конвенцию, ссылаясь на имеющиеся замечания к ее тексту», - сказал он. При этом вице-премьер признал, что процесс окончательного согласования документа с учетом новых требований кипрской стороны может затянуться. Тигипко отметил, что он уже трижды давал поручение возобновить переговоры, но МИД Украины заявляет, что это довольно трудно, поскольку Кипр является членом ЕС. «В ближайшее время, если кипрская сторона не даст нам ответ и не будет конструктивно с нами сотрудничать, мы предложим в одностороннем порядке соответствующие шаги, которые приведут к тому, что мы выйдем на взаимно приемлемое соглашение Украины с кипрской стороной», - сказал Тигипко. Напомним, ранее предприниматели, протестующие против Налогового кодекса, потребовали денонсировать соглашение с Кипром и не допускать создания других источников утечки украинского капитала в оффшорные зоны.