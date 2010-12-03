10 стран Евросоюза создадут единую сеть электростанций

Министры энергетики десяти стран Евросоюза подписали сегодня в Брюсселе меморандум о реализации проекта создания единой оффшорной сети ветряных электрогенераторов общей мощностью 140 гигаватт. Об этом РИА Новости сообщил представитель Европейской ассоциации ветряной энергетики. Документ скрепили подписями министры таких стран: Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Франции и Швеции. Стороны договорились также сотрудничать по идентификации и устранению барьеров на пути трансграничной торговли электричеством. Подписание меморандума эксперты называют долгожданным и важным шагом на пути создания в ЕС единого электроэнергетического рынка.