Украина выиграла арбитражный суд по иску американских компаний

Украина выиграла арбитражный суд по иску компаний «Globex International, Inc» и «Global Trading Resourсe Corp» (США). Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины. Как сообщил министр юстиции Украины Александр Лавринович, согласно решению Арбитражного трибунала исковые требования, заявленные компаниями «Globex International, Inc» и «Global Trading Resourсe Corp.», полностью отклонены как необоснованные. Сумма исковых требований к Украине составляла $34,8 млн. В своем иске американские компаний «Globex International, Inc» и «Global Trading Resourсe Corp.» обвиняли государство Украина в нарушении статей II (1), II (3) (а) - (с) и III Договора между Украиной и Соединенными Штатами Америки о поощрении и взаимной защите инвестиций от 4 марта 1994 года. Лавринович подчеркнул, что Украина стала первой в истории Международного центра по урегулированию инвестиционных споров стороной, выигравшей инвестиционный спор на основании «очевидного отсутствия обоснованности исковых требований с точки зрения МЦУИС».