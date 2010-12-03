Мороз ничего не сделал украинским озимым - Гидрометцентр

Резкое снижение температур, отмечавшееся на территории Украины, не оказало негативного влияния на озимые культуры. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко, пишет УНИАН. «Похолодание было кратковременным, и там, где были наиболее ощутимые морозы – до 24-27 градусов: Черниговская, Сумская, Волынская, Ривненская области, там установился снежный покров достаточно надежный, и никакой угрозы для озимых это снижение не имело», - сказала она. В других областях похолодание было кратковременным и не настолько резким. «Почва была еще теплая, а озимые погибают, когда погибает узел кущения, находящийся на глубине 3 см. А такого снижения не было», - добавила эксперт. По словам Адаменко, погода, установившаяся сегодня, нормальная для данного периода. «У нас период осенней вегетации затянулся почти на месяц, что дало возможность озимым подрасти и приобрести нормальное для перезимовки состояние. Сейчас прекращение вегетации – это вовремя и нормально. Пока мы не видим никаких угроз», - добавила она. Напомним, по данным Министерства аграрной политики в Украине по состоянию на 26 ноября т. г. всеми категориями хозяйств посеяно 8,3 млн га озимых зерновых.