Тигипко: В тени находится почти 40% украинской экономики

Почти 40% украинской экономики находится в тени, поэтому для решения этой проблемы нужно проводить реформы, заявил вице-премьер-министр Сергей Тигипко сегодня в парламенте, во время часа вопросов к правительству. «Порядка 40% экономики находится в тени - так говорят практически все экономисты. Кто-то может называть несколько большую цифру», - цитирует вице-премьера Интерфакс-Украина. Тигипко отметил необходимость реформ для выведения экономики страны из тени. «Необходимы однозначные реформы и вот то, что вы вчера приняли, это тот компромисс, на который нужно было идти … Принятие Налогового кодекса - это большой шаг. Пусть неполный шаг мы сделали вперед, но на три четверти продвинулись вперед. То, что кодифицировали законодательство, - очень важно, и в дальнейшем будем предлагать проводить такие реформы», - сказал вице-премьер. По его словам, после проведения реформ, в том числе уже на следующий год, «мы сможем уже практически полностью сбалансировать бюджет».