На модернизацию газопровода ЕБРР в 2011 г. даст Украине 308 млн долл.

В следующем году Украина получит 308 млн долл. от международных финансовых организаций на модернизацию газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Об этом на пресс-конференции сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, пишет «РБК-Украина». По словам Бойко, НАК «Нафтогаз Украины» завершает подготовку технико-экономического обоснования проекта. «Первый транш ожидаем в середине 2011 г. - 308 млн долл. на работы на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Это первая часть кредитов Всемирного банка и ЕБРР», - сказал министр. Он отметил, что компания «Укртрансгаз», эксплуатирующая газотранспортную систему, существенно улучшила работу по всем направлениям. «Мы сэкономили за этот год более 1 млрд куб. м топливного газа и за счет этого увеличили инвестиции в «Укртрансгаз» в 2,5 раза. Это позволило улучшить работу компании», - пояснил Бойко, добавив, что «мы показываем нашим партнерам выгодность конструктивного сотрудничества с нами за счет того, что улучшаем экономические показатели, повышаем надежность ГТС, показываем, что она нужна Европе и России». Напомним, «Нафтогаз Украины» и «Газпром» договорились о транзите 112 млрд куб. м газа в год через украинскую территорию в Европу в течение пяти лет.