Мировые цены на продукты питания достигли максимума

Цены на продукты питания в мире в ноябре достигли максимума с июля 2008 года. Такие данные приводит Продовольственная организация ООН (ФАО), пишет «Интерфакс-Украина». Индекс ФАО, в расчет которого входят 55 видов продовольственных товаров, подскочил до 205,4 пункта по сравнению со 198,1 пункта в октябре. При этом подъем продолжался пятый месяц подряд, чего не происходило с января. Повышение индикатора в ноябре было обусловлено подорожанием зерновых культур, сахара и масел, в то время как стоимость мяса не изменилась относительно предыдущего месяца. «Повышение цен, наблюдаемое на основных товарных рынках в последние полгода, происходит вследствие комплекса факторов, среди которых можно особо выделить внезапные дефициты поставок по причине неблагоприятных погодных условий, политические ответные меры отдельных стран-экспортеров и колебания на валютных рынках. Мировые цены могут подняться еще выше, если производство продовольствия, особенно кукурузы, соевых бобов и пшеницы, в следующем году существенно не возрастет», - сказано в продовольственном прогнозе ФАО. Даже цена на рис, предложение которого наиболее адекватно спросу по сравнению с другими продуктами, может быть подвержена негативному влиянию, если другие основные продукты питания продолжат дорожать, отмечает организация.