Парламент вынес неконституционные статьи бюджета в отдельный закон

Верховная Рада утвердила отдельным законом нормы государственного бюджета на 2010 год, которые Конституционный Суд признал неконституционными. За принятие законопроекта в целом проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент «Главреда». Авторами документа выступили депутаты от фракции Партии регионов Михаил Чечетов и Александр Пеклушенко. Напомним, вчера Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконституционными положения статей 14, 24, 64 закона «О госбюджете на 2010 год», а также пункты 7-13 раздела 7 «Заключительные положения». Эти статьи бюджета потеряли силу с момента принятия решения судом.