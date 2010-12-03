Кабмин перейдет на трехлетнее планирование бюджета

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Кабмин в ближайшее время начнет планировать бюджетный процесс на три года вперед. Об этом он сказал на заседании по случаю дня местного самоуправления, передают Українські новини. «В ближайшее время мы обязательно перейдем на среднесрочное бюджетное планирование, у нас будут трехлетние бюджеты», - сказал Азаров. Это, по словам премьера, будет сделано для того, чтобы бюджетный процесс не прерывался, и осуществлялось постоянное финансирование всех необходимых проектов. Напомним, в июле Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс, введя, в частности, механизм среднесрочного бюджетного планирования и прогнозирования, ориентированный на стратегические приоритетные задачи. 30 ноября Конституционный Суд Украины признал неконституционными некоторые статьи действующего бюджета.