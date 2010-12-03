Утверждена программа модернизации украинской ГТС

Украина утвердила программу реконструкции, технического переоснащения, расширения и плановых ремонтов ДК «Укртрансгаз», а также программу капитальных инвестиций на 2011 год. Об этом сообщает Зеркало недели. Совещание состоялось сегодня на компрессорной станции «Ромны» под председательством министра топлива и энергетики Юрия Бойко. Председатель правления «Нафтогаза» Евгений Бакулин в ходе встречи отметил, что для выполнения программы реконструкции объектов ГТС будут направляться средства от текущей хозяйственной деятельности компании и дополнительно привлекаться инвестиции. «Выполнение программы позволит гарантировать надежную и бесперебойную работу нашей газотранспортной системы в следующем году», — отметил Бакулин.