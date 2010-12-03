Гривня укрепилась на валютном рынке: 7,9685 за один доллар

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 7,9685 грн/$1 с 7,9780 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. В финальной части торгов рыночные котировки составляли 7,9650-7,9720 грн/$1. По данным дилеров банков, в ходе торгов котировки достигали уровня 7,9900 грн/$1, но выход на рынок крупных банков с продажей валюты привел к усилению гривни. Национальный банк Украины в пятницу заявил о готовности продавать валюту по курсу 7,9650 грн/$1 и покупать по 7,9450 грн/$1. «Вероятно, совпали два фактора: «Нафтогаз» завершил скупку валюты для расчетов за поставки газа в ноябре, а продавцы валюты решили, что сегодня благоприятный курс для продажи», - прокомментировал события на межбанке дилер одного из столичных банков. Курс гривни на межбанке с начала года укрепился на 0,1% (с 7,9750 грн/$1).