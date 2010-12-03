Добкин угрожает университету отключением отопления

Председатель Харьковской обладминистрации Михаил Добкин пригрозил руководству Харьковского университета Воздушных Сил имени Кожедуба полным отключением тепла. Об этом он сказал сегодня во время селекторного совещания, передает Мост-Харьков. На сегодняшний день у университета Кожедуба, который финансируется Министерством обороны Украины, накопился долг за потребленное тепло в размере 7,6 миллионов гривень. «6 декабря мы отпразднуем День Вооруженных Сил, и если 7 утром вы еще не рассчитаетесь, отключим тепло. Будете жечь костры и возле них греться», - сказал Добкин ректору университета Виктору Ткаченко.