НБУ возвращается к докризисной жизни, хоть и с оговорками

Национальный банк Украины (НБУ) в своем регулировании деятельности банковского сектора Украины возвращается к «докризисным» нормам. Об этом говорится в комментариях регулятора в ответ на запрос «Зеркала недели» . «… Что касается отмены введенных в начале кризиса послаблений, то мы ориентируемся на постепенное возвращение к нормам, действовавшим до кризиса», — отметили в НБУ. При этом в Нацбанке не исключили, что некоторые из «антикризисных» норм могут быть оставлены (напомним, с 1 декабря НБУ упразднил ряд требований, которые были приняты для стабилизации работы банков в кризисный период ред.). Также регулятор сообщил, что благодаря предпринятым еще до начала кризиса мерам, нынешняя структура капитала украинских банков является похожей на предусмотренную пакетом реформ Базельского комитета. Поэтому, в настоящий момент регулятор не намерен повышать абсолютное значение норматива адекватности регулятивного капитала (отношение капитала банка к его активам Н2, 10% — ред. ), который, по мнению НБУ, на сегодня «и так является достаточно высоким». Вместе с тем, отмечают в НБУ, речь идет «о дальнейшем повышении качества регулятивного капитала за счет изменения требований к его структурным компонентам». Как сообщалось ранее, летом Нацбанк издал постановление №273 от 9 июня, которым обязал увеличить минимальный регулятивный капитал банков до 120 млн грн уже с 1 января 2012 года. Банкам, не выполняющим это требование, будет запрещено привлекать депозиты физлиц свыше объема, зафиксированного на момент вступления в силу данного постановления. Кроме того, Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект №0884, который предусматривает увеличение минимальной суммы уставного капитала банка на момент государственной регистрации до 500 млн грн (с 75 млн. на сегодняшний день). Согласно последним опубликованным НБУ данным, по состоянию на 1 октября 2010 года размер собственного капитала меньше 120 млн грн был у 71 украинского банка (или 40% от общего количества). Чтобы соответствовать установленному критерию, им придется до 1 января 2012-го увеличить свой регулятивный капитал на общую сумму около 2,6 млрд грн. При этом, несмотря на протесты мелких банков, в НБУ заявляют, что ни при каких обстоятельствах не намерены ослаблять свои требования к банкам. «Постановление менять мы не собираемся даже под давлением, которое осуществляется», — сказал первый зампредседателя Нацбанка Сергей Арбузов.