В ФГВ нет специалиста по управлению банками

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц пока нет подготовленных специалистов, которые могли бы быть эффективными администраторами и ликвидаторами проблемных банков. Это признал директор-распорядитель Фонда Василий Пасичник, сообщает «Зеркало недели» . Такую ситуацию руководитель ФГВФЛ объяснил тем, что его работникам раньше не приходилось выполнять подобных функций. В то же время, по его словам, если Верховная Рада примет закон, призванный возложить соответствующие задачи на Фонд, он справится с возложенной на него функционалом и подготовит буквально за полгода специалистов должного уровня. По словам экс-заместителя главы НБУ, он уже ведет переговоры с людьми, которые, по его мнению, могли бы качественно выполнять работу по администрированию и ликвидации проблемных банков. В то же время, член правления «Проминвестбанка» Владислав Кравец, комментируя вопрос передачи функций администрирования и ликвидации банков от НБУ к ФГВФЛ, отметил, что «над этим процессом тяготеет огромный объем интересов и витает огромный непрофессионализм». «Для выполнения такой работы нужны практические навыки, а никто из профессионалов не согласится убить два-три года на то, чтобы свести балансы проблемных банков на ноль», — считает господин Кравец.