Ивано-Франковская область придумала, как сэкономить 126 млн на энергии

Ивано-Франковская область подала в Национальное агентство экологических инвестиций Украины 216 проектов по энергосбережению на общую сумму 126 млн грн, сообщил сегодня на коллегии управления жилищно-коммунального хозяйства Ивано-Франковской облгосадминистрации начальник управления Александр Деревянко, передает РБК-Украина. «На сегодня областью подано 216 проектов на тепловую модернизацию зданий на сумму 126 млн грн», - заявил он. Он уточнил, что из них 114 проектов на 57 млн грн предусмотрены для реализации в сельской местности. По словам Деревянко, проекты уже прошли процедуру согласования в Межотраслевой рабочей группе при Нацэкоинвестагентству. По информации управления ЖКХ, область направила предложения согласно письму Нацэкоинвестагентству относительно запланированного финансирования проектов целевых экологических (зеленых) инвестиций, направленных на уменьшение объема выбросов парниковых газов в учреждениях образования и здравоохранения в 2010-2012 гг. Выделение средств и реализация проектов запланированы на первый квартал 2011 г.