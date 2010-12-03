«Единое окно» инвесторов не привлечет- АУБ

Создание «единого окна» для потенциального инвестора не приведет к потоку инвестиций в Украину, заявил президент «Ассоциации украинских банков» (АУБ), Александр Сугоняко, передает РБК-Украина. «У нас присутствует огромное доверие у власти, «в кавычках», и внутреннее и внешнее, и что бы они (Верховная Рада – ред.) не принимали, - это одно, а действительность - это другое. Я не ожидаю от этого «окна» потока инвестиций в Украину», - заявил Сугоняко. 21 октября 2010 г., Верховная Рада Украины приняла закон «О подготовке и реализации инвестиционных проектов по принципу «единого окна». Этот закон вступает в силу с 1 января 2012 г. Закон направлен на упрощение для субъекта инвестиционной деятельности порядка получения услуг, связанных с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов, путем внедрения принципа «единого окна».