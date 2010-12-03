Валютный рынок Украины находится в состоянии «квазистабильности» - АУБ

На валютном рынке Украины присутствует «стагнационная стабильность». Об этом заявил президент «Ассоциации украинских банков» (АУБ), Александр Сугоняко на «круглом столе» на тему шоковой девальвации гривны в 2008 г., передает РБК-Украина. Одной из основных причин девальвации гривны в 2008 г. президент АУБ назвал обвал платежного баланса по финансовому счету. Сегодня ситуация, по его словам, относительно стабильная. «Если говорить про сегодняшнюю ситуацию, то присутствует так называемая «квазистабильность», у нас нет особенных проблем с платежным балансом, нет резкого падения ни импорта, ни экспорта, нет оттока валютного, и если будет сохранятся относительная стабильность западных рынков, то можно говорить про относительное «статус-кво» и на украинском рынке», - отметил Сугоняко.