Претензии «РосУкрЭнерго»: исполнить нельзя отложить

По версии Юлии Тимошенко, «Нафтогаз» полностью рассчитался с ОАО «Газпром» за 11 млрд. кубометров газа. По свидетельству экс-министра финансов Виктора Пинзеника, все права поставщика газа – ОАО «Газпром» (как кредитора) – перешли к НАК «Нафтогазу». Основанием для этого был тот факт, что «РосУкрЭнерго» не оплатила ОАО «Газпром» 11 млрд. кубометров газа. Поэтому НАК «Нафтогаз Украины» забрал этот газ и оплатил его «Газпрому». Получать согласие на такую уступку со стороны «РосУкрЭнерго» по украинскому законодательству не требовалось.



Однако оппозиционные заявления были дезавуированы Президентом Виктором Януковичем, по словам которого, прежде, чем выполнять решение Стокгольмского арбитражного трибунала необходимо провести расследование, «кто в этом виновен, кто принимал решения, отвечают ли они украинскому законодательству или нет? Это злоупотребления или это еще хуже?». Премьер Николай Азаров пообещал обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным, а министр топлива и энергетики Юрий Бойко – с главой украинского Минюста.



Что касается министра юстиции Александра Лавриновича, судя по его комментариям, государство не может повлиять на результаты решения Стокгольмского суда, а ситуация представляется крайне опасной: если выход не будет найден, а решение Стокгольмского арбитража не будет выполнено, «следующим шагом …может быть иск к государству Украина».



Информации настолько много и такой разной, что это наводит на мысли о том, что мы наблюдаем лишь начало целой череды спланированных действий с серьезным информационным прикрытием, где конечной целью может быть отчуждение денег и активов НАКа в пользу частных лиц и «Газпрома», которому принадлежит 50% акций «РУЭ». Пикантности ситуации добавляют политические связи совладельца «РосУкрЭнерго» Дмитрия Фирташа с Партией регионов.



Главная цель воздействия на умы на этом этапе – навязать обществу мнение, что власть беспомощна исправить ошибку предшественников, решение арбитража исполнять не хочется, но исполнять придется. Если не «Нафтогазу», то государству Украина. Причем, в этом «белом шуме» теряется тот факт, что на оспаривание решения Стокгольмского арбитража в шведском суде отводится 3 месяца, а этого, судя по всему, никто не собирается делать, так как якобы нет оснований.



Однако навязываемое ощущение проигрыша вызывает существенные сомнения: ситуация хотя и сложная, но не беспроигрышная. «За интересы Украины стоит бороться!» – призыв отечественных юристов-международников и специалистов в энергетической сфере услышал и записал «Главред».



Михаил Гончар, руководитель энергетических программ Центра НОМОС:



{5-} Мы имеем дело со своеобразной театральной постановкой, когда закулисные договоренности оформили с помощью решения Стокгольмского арбитража. При этом одни чиновники в Украине демонстрируют праведный гнев, а другие – утверждают, что решение Стокгольмского арбитража по иску «РосУкрЭнерго» необходимо выполнять. Ведется многоходовая игра, в котором «Газпром», которому принадлежит 50% «РосУкрЭнерго», устроит любой результат: денежный, натуральный, а лучше всего активами НАК «Нафтогаз». Так что рассчитывать на помощь «Газпрома» против «РУЭ» смешно.



Законодательство Украины запрещает в любой форме отчуждение объектов магистрального газопровода, а решение Стокгольмского арбитража необходимо еще легализировать в Украине. Так что быстро закрыть вопрос не получится, как бы кто-то не торопился получить деньги.



Единственный адекватный с правовой точки зрения шаг украинской стороны заключался в создании в парламенте Временной следственной комиссии по решению Стокгольмского арбитражного суда. Но все зависит от того, какое задание она перед собой ставит: если ее расследование ограничится ситуацией вокруг 11 млрд. кубометров газа «РУЭ», то эффекта не будет.



Нужно, чтобы ВСК получила из «Нафтогаза» и Минтопэнерго документы, которые показывают движение газовых ресурсов, которые были на балансе «РУЭ», и финансовые транзакции по их оплате. И тогда станет видно, кто недополучил прибыль, а кто переплатил. И как случилось, что «Нафтогаз», который заплатил за газ по специальной цене $153, согласно письменным договоренностям с «Газпромом», оказался виновным. Как быть с задолженностью, которую компания «РосУкрЭнерго» имела перед Газпромом?



Наконец, парламентская комиссия должна проанализировать всю схему зарождения, развития и функционирования «РУЭ» с момента ее появления 29 июля 2004 года. И выяснить, почему государство Украина в лица НАК «Нафтогаза», передав в пользование свою ГТС и подземные хранилища, не получало дивидендов по результатам деятельности «РУЭ», а вместо него их получали «Газпром» и два частных лица.



Надо использовать весь правовой арсенал, чтобы это решение, которое наносит прямой экономический вред Украине, не выполнялось. Иначе все мы будем за него расплачиваться. «Нафтогаз» будет компенсировать «дыру» в размере 24 млрд. грн. в своем балансе путем повышения тарифов на газ для своих клиентов – не только промышленных предприятий, но и граждан.



Богдан Соколовский, бывший уполномоченный президента по энергетическим вопросам:

{4-} Решение Стокгольмского трибунала – это факт, и его Украине, конечно, лучше не выполнять. Но не исполнять на основании согласия сторон, которое будет зафиксировано документально, что пока заинтересованные лица отказываются сделать.



С точки зрения справедливости, на сегодня никто никому ничего не должен. Ранее «РУЭ» имело задолженность перед «Газпромом». Затем вклинилась украинская сторона, и заплатила долг «РУЭ» «Газпрому» и получила право требования к «РУЭ» , забрав его газ. «РУЭ» может обижаться, но оно ничего не потеряло. «Газпром» получил свои деньги, а Украина теперь оштрафована.



Возможно, в 2009 году правительство Юлии Тимошенко действовало и справедливо, но не по закону. Право собственности на газ «РУЭ» не было оформлено законным способом – через суд, и этой зацепкой воспользовался истец в Стокгольмском суде. Конечно, нельзя согласиться с поведением украинской стороны и тогда, и теперь. Мы взяли на себя проблему, которую имел «Газпром»: он получил деньги, а мы – проблемы. Новая власть имела возможность в течение трех месяцев упросить российскую сторону отозвать свою подпись под иском, что повлекло бы его автоматический отзыв. Но это не было сделано.



А это было очень важно – если бы россияне нам отказали, украинцы и в Донецке, и в Крыму, и во Львове знали бы, что они наказаны РФ за фундаментальную ошибку прошлой власти. А новая власть, несмотря на поцелуи, не может с россиянами договориться.



Платить «РосУкрЭнерго» придется, а поскольку НАК «НАфтогаз» сегодня в таких долгах, что ему трудно что-то отдать, то не исключено, что рассчитываться придется государственными активами. И ничем ВСК Верховной Рады не поможет – ни одна следственная комиссия не дала желаемого результата, нет механизма реализации их решения. Как бы там ни было, решение вопроса «РосУкрЭнерго» сегодня должно стать приоритетом № 1 в любых переговорах с РФ – надо уговаривать их поступить по-партнерски.



Евгений Корнийчук, бывший первый заместитель министра юстиции (в правительстве Тимошенко):

{3-} У государства Украины есть прецеденты, когда правительство выиграло дело после проигрыша в Стокгольмском арбитраже. Например, два года назад слушалось дело между Фондом госимущества, государством Украина и норвежской компанией «Норск Гидро АСА». Первоначальное решение было принято против Фонда, после чего государство обратилось в местный суд Стокгольма, и он отменил решение арбитража. Потом апелляционный суд оставил в силе решение об отмене вердикта арбитража. По тому же сценарию может действовать и «Нафтогаз».



Безусловно, имеет значение тот факт, что «Нафтогаз» признал исковые требования «РУЭ». В уже упомянутом иске против «Норск Гидро АСА» Фонд, как маленький ребенок, вообще самоустранился, и дело слушалось без украинской стороны. А потом шесть лет адвокаты занимались апелляцией. В этом случае Украину представляли авторитетные адвокаты из юридической фирмы White & Case, которая имеет офис в Стокгольме и массу побед в этом арбитраже. Кроме того, арбитрами были двое бывших председателей Верховного суда Швеции – авторитетнейшие юристы.



Ситуация сложная, но это не значит, что надо сдаваться. На любом этапе НАК «Нафтогаз» может передумать и обратиться в местный суд Швеции с апелляцией на решение Стокгольмского арбитража. И суд, приняв апелляцию, может приостановить исполнение решения арбитража до рассмотрения дела по сути.



Правовые механизмы защиты у «Нафтогаза» разнообразны – изменение решения. Наихудший вариант – не выполнять решение Стокгольмского арбитража.



Говоря профессиональным языком, «Нафтогаз» не может не выполнять это решение. Он может подать апелляцию, он может просить отсрочку, предложить подписать мировое соглашение, если другая сторона не возражает. Причем, мировое соглашение может отличаться даже от решения арбитража, и последнее может быть никчемным, потому что стороны договорились иначе.



А просто не выполнять решение – это равносильно тому, чтобы прятать голову в песок, как страус. Отсутствие денег – тоже плохое оправдание. Если не выполнять решения, то это может закончиться арестом счетов «Нафтогаза» за границей.



Что касается санкций против государства Украины, то, что бы ни говорил выдающийся юрист современности Александр Лавринович, прямых обязательств по долгам «Нафтогаза» оно не несет. И мы, как адвокаты, доказали это в Северном округе штата Нью-Йорк, где в 2001 году рассматривался спор против «Нафтогаза» и государства Украины

на $100 млн.



Мы судились 4 года, и в решении суда первой инстанции, оставленном без изменения в апелляции, было сказано, что обязательства «Нафтогаза» отличаются от обязательств Украины, поскольку никаких отношений у НАКА с государством Украина, кроме того, что оно является его акционером, нет. «Нафтогаз» является независимым корпоративным субъектом. Мы также сумели доказать в Стокгольмском арбитраже, что и Фонд госимущества не отвечает по обязательствам государства. То есть, если государство является акционером, то это не значит, что оно несет прямую ответственность по обязательствам АО.



Конечно, «Нафтогаз» может пойти в украинский суд, но это вряд ли остановит выполнение за границей решения Стокгольмского арбитража. Если завтра на основании решения арбитража, которое не обжаловано, начнут арестовывать еврооблигации «Нафтогаза» в Лондоне, то решение украинского суда не поможет. Так что лучше, если есть основания, подавать апелляцию на решение Стокгольмского арбитража. Если нет – садиться и договариваться с «РУЭ».



Татьяна Слипачук, партнер юридической фирмы «Василий Кисиль и Партнеры»:

{1-} Прежде всего, нужно учитывать, что решение принято в споре между двумя юридическими лицами – «РосУкрЭнерго» и «Нафтогазом», и государство Украина не является стороной спора. Как и решение других международных арбитражей, решения Стокгольмского Арбитражного института выполняются в Украине в соответствии с Конвенцией ООН о признании и выполнении иностранных арбитражных решений и норм Гражданско-процессуального кодекса Украины.



И упомянутая Конвенция, ратифицированная Украиной, и национальное законодательство Украины содержат исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых компетентный суд может отказать в признании и принудительном выполнении иностранного арбитражного решения.



Как мне кажется, акцент нужно делать не только на том, насколько профессиональной была позиция юридических советников «Нафтогаза», но и на том, насколько юридически обоснованным является решение о возвращении объемов газа, учитывая условия контрактов, действия сторон и нормы применяемого права.



Официальный текст арбитражного решения английским языком, насколько мне известно, не был опубликован ни одной из сторон. Именно поэтому вопросов по нему, учитывая его значение, как политическое, так и экономическое, больше, чем ответов.



Обжалования арбитражного решения в сущности нет. Есть процедура оспаривания или признания арбитражного решения недействительным. Оспаривание арбитражного решения может происходить по месту его вынесения в компетентном суде, в данном случае – Апелляционном суде Округа Свеа. Закон Швеции об арбитраже 1999 года предусматривает процедуру оспаривания арбитражного решения – на протяжении трех месяцев с даты получение решения стороной; и основания – процессуальные недостатки в соответствии с перечнем.



Признание арбитражного решения недействительным возможно на протяжении неопределенного времени, но перечень оснований для этого сильно ограничен: противоречие решения публичному порядку Швеции, вынесение решения относительно неарбитрабильного предмета спора и без соблюдения письменной формы и подписания его большинством арбитров.



Если арбитражное решение не выполняется должником добровольно, кредитор может обратиться в компетентный суд по месту нахождения должника или его имущества для признания и принудительного выполнения иностранного арбитражного решения. Именно суд и должен решить вопрос относительно предоставления разрешения или отказа в принудительном выполнении арбитражного решения и выдаче исполнительного письма.



Как таковых санкций за неисполнение решения Стокгольмского арбитража нет. Но возможны негативные последствия: как известно, международный арбитраж является самым распространенным средством решения споров по международным контрактам. И если на территории Украины безосновательно не выполняются иностранные арбитражные решения, то пострадает имидж страны и ее инвестиционная привлекательность. Более того, уже есть прецеденты, когда невыполнение арбитражных решений было основанием обращения кредитора с иском в международные суды уже с претензиями к государству относительно неисполнения им международных обязательств.