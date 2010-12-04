Днепропетровские власти занялись инвестициями

В Днепропетровске создадут коммунальное учреждение «Региональное инвестиционное агентство областного совета». Такое решение было принято сегодня на очередной сессии Днепропетровского облсовета, передает РБК-Украина. За соответствующее решение проголосовали 109 депутатов. «Региональное инвестиционное агентство областного совета» будет генерировать возможности и предложения, имеющиеся в области от земельных участков до инвестиционных проектов, на которые необходимы спонсоры. Также в функции структуры входит сопровождение инвестиционных проектов: от поиска спонсора до его сопровождения. Мы должны дать зеленый свет для инвестиций. Мы это делаем для того, чтобы любой человек, который планирует потратить деньги на инвестиции в Украине, должен захотеть это сделать в Днепропетровской области», - отметил губернатор Александр Вилкул. По его словам, структура будет работать на уровне лучших европейских стандартов. Руководителем коммунального учреждения избран Анатолий Комирной.