Кредит МВФ пойдет на реструктуризацию долгов Украины

Заявление главы миссии Международного валютного фонда Таноса Арванитиса о возможности предоставления Украине почти 15 миллиардов долларов свидетельствует только о том, что сотрудничество Фонда со страной может быть продлено. Но сама программа не подписана, и нет соответствующих соглашений. На этом акцентирует внимание исполнительный директор Международного фонда БлейзераОн также заметил, что существует целый ряд условий, которые Украина должна выполнить, чтобы 28 июля совет директоров МВФ принял решение о подписании соглашения о предоставлении очередного кредита стране. «То есть пока все находится на стадии условностей», - добавил экономист.Кроме того, эксперт отметил: «Если сейчас в Украине не будут предприняты никакие конкретные шаги на пути к реформам, то решение совета директоров МВФ принято не будет. Его отсрочат».Господин Устенко также считает, что новая команда находится в сложной ситуации: вопрос о получении денег от МВФ «накладывается на новый политический цикл, связанный с выборами в местные советы 31 октября», а осуществление непопулярных мер может повлиять на рейтинги политических сил.Если Украина получит кредит МВФ, то он пойдет на реструктуризацию старых долгов страны, считает президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук«Это будет кредит реструктуризации старых долгов Украины, которые очень велики и возврат которых очень ударит по валютному обеспечению, по нуждам государства, по получению необходимых импортных средств – сырьевых и технических», - уверен экономист.Кроме того, господин Лановой заметил, что сегодня правительство очень прагматично подходит к делу – «оно пытается укрепить гривню и на товарном, и на валютном рынках, вернуть доверие к гривне». «Это уже происходит. Уже два-три месяца депозиты населения растут. Люди поверили, что нужно вкладывать деньги в банки в гривнях, а не в валюте», - добавил специалист.Экс-министр экономики также отметил, что правительство пошло путем обслуживания внутреннего и внешнего долга, чтобы предотвратить накопление новых долгов и новые расходы в бюджете в последующие годы. По его словам, огромные долги в прошлом году, около 140 миллиардов гривен, увеличили общий долг государства до 340-350 миллиардов гривен. «Это – огромные деньги, огромное обслуживание, огромная нагрузка на государственные финансы и бюджет», - отметил господин Лановой.Сегодня правительство создает условия «выравнивания пропорций того огромного долга, который висит над государственным бюджетом», считает экономист. По его мнению, существует два пути выхода из этой ситуации. Либо составлять профицитный бюджет, чтобы возвращать долги и уменьшать нагрузку на основную смету страны. Либо увеличивать новые заимствования. Правительство избрало второй путь.«Правительство берет внешние займы, чтобы была возможность реструктурировать внутренние долги во внешние. Ведь внутренние долги стоят под 30%, внешние – 2-3%», - объяснил эксперт.Кроме того, господин Лановой отметил: «Я против того, чтобы в таких огромных объемах проедать деньги, как это делало правительство в предвыборный год. Конечно, оно нанесло огромный ущерб, поэтому нынешнее правительство должно это исправлять». Первые действия нового правительства экс-министр экономики назвал «шагом к будущей стабилизации».По словам, условия МВФ прежде всего касаются решения фискальных проблем в Украине и стабилизации системы государственных финансов, что эксперт считает «разумным и правильным».Первое и четкое требование Фонда заключается в том, что дефицит бюджета в Украине в 2010 году должен быть не более 5,3%, что означает необходимость существенного сокращения расходов и попытки пополнить бюджетную часть, отмечает экономист. Для возобновления программы Stand-by Фонд также требует повышения тарифов, без чего, по мнению специалиста, не обойтись.«То есть существует целый перечень больших фискальных требований, что с одной стороны свидетельствует о твердости позиции МВФ, с другой – о прагматичности новой власти, которая понимает эти требования и, похоже, будет двигаться в этом направлении», - заметил господин Устенко.Не важно, какую сумму Украина может получить в виде кредита от МВФ, - важен сам факт возобновления сотрудничества с Фондом, уверен. Существует несколько причин, почему это так.Во-первых, возобновление сотрудничества с МВФ и получение кредита даст возможность реструктурировать большой государственный долг, составляющий свыше 100 миллиардов долларов.«В настоящий момент на фоне переговоров с МВФ и правильной риторики правительственной команды удается реструктурировать почти 100% наших долгов. Так, например, это удалось сделать в прошлом месяце», - заметил экономист. Но по его словам, долго так играть было невозможно – нужно было переходить к конкретным действиям. И в данном случае переговоры и новые договоренности с МВФ стали этими действиями.«Поэтому победа новой команды заключается в том, что у нее уже есть договоренность о последующей договоренности о получении кредита МВФ», - заявил господин Устенко. Таким образом, мы можем надеяться, что часть платежей будет отсрочена на будущее, что «смягчает нагрузку на гривню, на ситуацию в банках и в украинском корпоративном секторе», заметил он.Во-вторых, мы можем ожидать, что украинские рейтинги станут постепенно подниматься, что будет привлекать дополнительные средства в частный сектор и давать возможность стабильно работать украинскому банковскому сектору, считает эксперт.«Мы уже видим признаки этого. Вчера Fitch Ratings поднял рейтинг Украины. Это полезно и положительно», - отметил Олег Устенко.В-третьих, Украине уже теперь, имея лишь «договоренность о договоренности», легче занимать средства на европейских рынках, которые помогут финансировать дефицит бюджета. «Украинский госбюджет на 2010 год предполагает заимствования на внешних рынках с помощью инструмента евробонда, украинских еврооблигаций. Эта сумма порядка 1,5-1,6 миллиардов евро», - рассказал господин Устенко.В-четвертых, позитивом является то, что может начаться финансирование Украины другими финансовыми институтами, что напрямую зависело от наличия программы сотрудничества с МВФ, это касалось и Мирового банка, и программ Евросоюза.У Украины есть по меньшей мере три причины, чтобы продолжать сотрудничество с МВФ, считает старший аналитик программы «Социальная экономика» Международного центра перспективных исследованийПервая причина, по его мнению, это – «обеспечение мягкой посадки». Во втором полугодии нынешнего года, вероятно, будет происходить замедление экономического роста в мире, падение цен и спроса на мировых товарных рынках, прогнозирует эксперт. А это существенно отразится на Украине, потому что она принадлежит к тем странам, экономика которых зависит от экспорта. «Соответственно Украине нужна поддержка платежного баланса в ближайших полгода-год, если экономическая ситуация в мире ощутимо ухудшится», - считает господин Газизуллин.Вторая причина, по словам специалиста, заключается в необходимости поддержки дорогих реформ, проведение которых откладывало предыдущее правительство, объясняя это «сложной политической ситуацией и политической конкуренцией». А МВФ, в свою очередь, тогда особо не настаивал, «объясняя это тем, что не хочет поддерживать одну политическую силу накануне очень важных выборов», заметил экономист.Сегодня мы также в ожидании выборов – в этот раз в местные советы. Но несмотря на это, господин Газизуллин считает, что «МВФ все же будет настаивать на том, чтобы правительство предприняло первый шаг и этим убедило Фонд, что оно серьезно относится к проведению необходимых Украине реформ».Экономист также напомнил, что МВФ требует проведения стабилизации бюджетной системы, что даст возможность начать реформу системы социальной защиты, провести пенсионную реформу и внутреннюю (реформирование газового сектора по европейскому образцу и повышение тарифов для потребителей).Третья причина заключается в том, что эти деньги могут пойти на возврат кредита МВФ. «Мы знаем, что в конце 2011 года правительству придется возвращать первые транши. Поэтому вероятно, что второй транш, если он будет выделен то ли в конце нынешнего года, то ли в следующем году, будет использоваться для этих целей», - объяснил господин Газизуллин.Много говорится об альтернативных источниках финансирования дефицита бюджета. Речь шла о деньгах и России, и Китая, и Кореи, и Евросоюза, заметил. По его мнению, эти источники менее выгодны, чем кредиты МВФ.Во-первых, нынешняя сложная экономическая ситуация в мире усложнила бы и получение кредитов от этих государств. Во-вторых, «если бы и можно было получить эти средства, то они были бы на порядок дороже, чем деньги, которые мы можем получить от Международного валютного фонда, где стоимость кредитов с обслуживанием составляет 4%», отметил экономист. В-третьих, срок заимствований МВФ намного больше, чем можно было бы получить из других источников финансирования.Кроме того, эксперт заметил: «Программа сотрудничества с МВФ и существующая сегодня договоренность - это хороший позитивный момент, который можно причислить к достижениям новой команды».