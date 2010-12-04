Бюджет Украины собрал на 15% больше доходов

Общая сумма доходов Государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2010 г. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа) составляла 215 089,5 млн грн, что на 28 593, 2 млн грн, или на 15,3% больше, чем за соответствующий период 2009 г. Об этом сообщается в справке о выполнении госбюджета по доходам Государственного казначейства Украины, передает РБК. В январе-ноябре 2010 г. в общий фонд Госбюджета Украины поступило 186 860,8 млн грн, что на 48 755,9 млн грн, или на 35,3% больше соответствующего показателя 2009 г. Налоговые поступления в общий фонд Госбюджета Украины за отчетный период составил 154 754,7 млн грн, что на 36 634,6 млн грн грн, или на 31,0% больше поступлений за январь-ноябрь 2009 г. Неналоговые поступления в общий фонд Госбюджета составили 26 141,4 млн грн, что на 12 812,7 млн грн, или на 96,1% больше соответствующего показателя января-ноября 2009 г. В специальный фонд государственного бюджета за 11 месяцев 2010 г. поступило 28 228,6 млн грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения НДС ОВГЗ).