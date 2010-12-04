Китай переходит к осторожной монетарной политике

Власти Китая объявили о намерении ужесточить кредитно-денежную политику, чтобы обеспечить контроль над инфляцией и стабильный рост экономики. Как передает РБК, политбюро КПК приняло решение со следующего года перейти от «относительно свободной» монетарной политики, введенной в 2008 г. облегчить доступ к кредитованию на период финансового кризиса, к более «осторожной». Экономисты отмечают, что в связи с этим Китай продолжит поднимать процентные ставки, пытаясь остановить рост инфляции. Из-за резкого повышения цен на продукты питания в октябре уровень потребительской инфляции в Китае достиг рекордного за последние 25 месяцев уровня. Народный банк Китая (исполняющий функции ЦБ) в этом году уже повышал процентные ставки и нормы обязательного банковского резервирования по депозитам.