Украинским шельфом интересуются крупнейшие компании - Надра Украины

К украинскому шельфу проявляют интерес крупнейшие добывающие компании мира. Об этом сообщил председатель правления НАК «Надра Украины» Эдуард Ставицкий, передает РБК. «Шельф интересен многим, и к нему присматриваются мировые гранды. В частности, предполагается техническое переоснащение и сотрудничество с привлечением инвестиций Korea Resources Corporation, ТНК-ВР, Royal Dutch Shell Group. В течение двух-трех лет на шельфы Черного и Азовского морей можно привлечь инвестиции в объеме 2-3 млрд долл.», - уверен председатель правления НАК «Надра Украины». По его словам, шельф изучен слабо в геологическом аспекте, и НАК «Надра Украины» рассчитывает разведать там несколько интересных месторождений. По оценкам специалистов, основная часть потенциальных ресурсов углеводородов южного региона - более 85% - сосредоточена именно на шельфе. «Это касается как Одесского, так и Прикерченского участка», - заявил Ставицкий.