Представитель ВБ считает, что рисковые банки должны больше платить в ФГВ

Более подверженные рискам банки должны делать в Фонд гарантирования вкладов физических лиц большие взносы. Такое мнение высказал координатор деятельности Всемирного банка в финансовом и частном секторе Украины, Беларуси и Молдовы Мариус Висмантас, сообщает «Зеркало недели» . При этом эксперт признал, что реализовать эту идею будет непросто. «Если будет единая ставка взноса в Фонд гарантирования, моральные риски и злоупотребления никуда не исчезнут, и надзор Нацбанка должен быть еще более жестким», — добавил представитель Всемирного банка. Такую позицию поддержал и председатель наблюдательного совета Platinum Bank Юрий Блащук. В то же время он скептически высказался по поводу повышения гарантийного лимита по вкладам до стопроцентного уровня. «Если человек несет деньги, он должен нести и какой-то риск. Он должен принимать какое-то решение. Наша задача научить этого человека, что он тоже должен нести ответственность», — подчеркнул банкир.