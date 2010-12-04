ФГВ не готов управлять банками, но это для него не помеха

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на сегодня не готов к расширению полномочий, в частности, в контексте администрирования и ликвидации проблемных банков, поскольку до этого он был сосредоточен преимущественно на выплатах вкладчикам небольших финучреждений. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Анатолий Максюта, сообщает «Зеркало недели» . «Является ли это препятствием, чтобы передать эту функцию? Я думаю, что нет. Потому что, если мы придем к тому, что это нужно делать, то я думаю, что Фонд сможет эту функцию осуществлять. Но только это не произойдет так быстро. Здесь надо пройти определенный институциональный период для того, чтобы он мог работать по крайней мере на том уровне, как это делает сегодня Национальный банк», — отметил Максюта. По мнению представителя правительства, создавать отдельное агентство, которое занималось ликвидацией банков не нужно «Логично было бы, чтобы учреждение, которое будет выплачивать вклады, и занималось ликвидацией», — добавил он. По словам замминистра экономики, в случае передачи функции администрирования и ликвидации проблемных банков от Национального банка к Фонду гарантирования вкладов существует риск распыления ответственности между этими ведомствами. А потому при принятии закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» следует более четко обозначить возможные рамки их функционала и полномочий.