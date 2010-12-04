ТНК-ВР вложит $100 млн в украинский сланцевый газ

ТНК-BP в следующем году планирует вложить в разведку сланцевого газа до 100 миллионов долларов, сообщил в интервью «Зеркалу недели» председатель правления НАК «Надра Украины» Эдуард Ставицкий. «По нашей оценке, Украина занимает одно из ведущих мест в мире по потенциальным запасам сланцевого газа. Собственно, такой газ находится в породе с очень низкой пористостью — до 2% вместо привычных 8—10%. Нужны специальные технологии, которые мы и изучали в США», — сообщил председатель правления НАК. По его словам, ТНК-BP уже в следующем году планирует вложить существенные средства в разведку месторождений сланцевого газа в Украине «Сейчас украинским сланцевым газом активно интересуется ТНК-BP. Уже в следующем году она планирует вложить в разведку (в первую очередь, на востоке Украины) до 100 миллионов долларов», — заявил Ставицкий. Он утверждает, что на территории Украины находится одно из крупнейших в мире месторождение горючих сланцев. «В Кировоградской области находится одно из крупнейших в мире Болтышевское месторождение горючих сланцев с большими разведанными запасами (около 3,8 млрд. тонн условного топлива). «Надра Украины» владеют эксклюзивной лицензией на пользование его недрами», — рассказал председатель правления НАК.