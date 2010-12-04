Надра Украина владеет 1000 скважин, из них потенциально живых - 50

Парк НАК «Надра Украины» состоит из приблизительно тысячи скважин, из которых потенциально «живых» — около пятидесяти, сообщил в интервью «Зеркалу недели» председатель правления компании Эдуард Ставицкий. «Весь парк — около 1000 скважин. С «живыми», в силу ряда причин, сложнее, потенциально «живых» — полсотни. Хочу сказать, что в геологическом фонде Украины около 10 тысяч скважин, но надо помнить, что скважина «живет» в среднем десять лет, а у нас, к сожалению, из-за отсутствия оборудования и средств некоторые скважины и по 20 лет используются — мы их бережем», — констатировал Эдуард Ставицкий. При этом председатель правления НАК «Надра Украины» отметил, что компания испытывает очевидние трудности с финансированием геологоразведочных работ. «Мы по договоренности используем арендованную технику для работы на площадках других лицензиатов. Это позволяет быстрее заработать хоть немного средств, чтобы как можно скорее вложить их в геологоразведочные работы уже на наших лицензионных площадках», — рассказал Ставицкий.