Государство не должно спасать проблемные банки - представитель НБУ

Неплатежеспособные банки не нужно оздоравливать, если их владельцы неэффективно вели свой бизнес. Эти финучреждения нужно быстро выводить с рынка, а их вкладчикам возвращать депозиты через Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Такое мнение озвучил директор юридического департамента Нацбанка Виктор Новиков, передает «Зеркало недели» . Как отметил представитель НБУ, сегодня система работы с проблемными банками построена таким образом, что они выводятся с рынка почти в «пожарном» порядке. Благодаря же передачи функций администрирования и ликвидации от Национального банка к Фонду гарантирования вкладов, как это предусмотрено законопроектом «О системе гарантирования вкладов физических лиц», регулятор сможет больше сосредоточиться на вопросе надзора за банками, в то время как ФГВФЛ получает инструментарий и мотивацию для оптимизации расходов и ускоренного вывода из системы «мертвых» финучреждений. «Вкладчики смогут получить возмещение в течение двух месяцев с принятия решения о ликвидации банка», — отметил Новиков. «Законопроект в заключительных положениях предусматривает, что те банки, которые на сегодня уже находились на ликвидации, продолжаются ликвидироваться Национальным банком, а по временным администрациям, которые сегодня находятся в банках может быть отдельное решение Национального банка ... То есть у Фонда есть некоторое время — плюс шесть месяцев — на разработку нормативной базы и приведение организационной структуры к условиям закона», — резюмировал представитель Нацбанка.