По данным Ассоциации городов Украины, более 90% украинских городов живут в долг. Основная проблема в планировании государственного бюджета: экономика регионов еще в состоянии кризиса, но ожидания государства от украинских городов остаются на докризисном уровне, передает «Украинская правда» . Городской голова Днепропетровска Иван Куличенко, который также является президентом Ассоциации украинских городов, рассказал, что до экономического кризиса Днепропетровщина формировала до 20% доходной части госбюджета. Таким образом, регион был одним из крупнейших доноров для национального бюджета. Сейчас, по словам Куличенко, Днепропетровск живет за счет займов.