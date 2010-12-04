Азаров надеется упростить жизнь стройотрасли уже в этом году

Премьер Украины Николай Азаров надеется на принятие Верховной Радой закона, упрощающего разрешительные процедуры в строительной отрасли до конца текущего года и его вступление в силу с 1 января 2011 года. «Сейчас выстроена абсолютно простая система, где число согласований с 96-ти сведено к 12-ти и срок получения разрешения (на строительство – ред.) – 2 месяца. Я надеюсь, что до 30 декабря этот законопроект парламентом будет принят и вступит в силу с 1 января», - передает его слова «Интерфакс-Украина» . При этом премьер выразил надежду на завершение работ по дерегуляции в других сферах экономической деятельности в течении «ближайшего года».