Продан: Предприниматели потратили на Майдан-2 около 100 млн гривен

Украинские предприниматели, которые организовали массовые акции протестов против Налогового кодекса, съезжались в Киев за свой счет и потратили около 100 миллионов гривен (12,5 миллионов долларов). Об этом заявила член Национального координационного совета предпринимателей Украины (НКСПУ) Оксана Продан, передает Радио Свобода. «Однозначно, предприниматели выезжали сами, за свой счет. Более того, мы так прикидывали, не менее 100 миллионов гривен потратили сами предприниматели. За все это время, когда ездили на акции только в Киев, не учитывая те акции, которых было множество по регионам», - сообщила Продан. Также она считает, что протесты против принятия Налогового кодекcа однозначно увенчались успехом. «Предпринимательский «майдан» закончился большим успехом малого и среднего бизнеса, потому что мы, во-первых, сохранили «упрощенку» и, во-вторых, мы значительно ограничили полномочия контролирующих органов», - отметила член НКСПУ. Напомним, 3 декабря Виктор Янукович подписал принятый парламентом Налоговый кодекс, в котором учтены замечания Президента об упрощенной системе налогообложения.