ООН призывает оказать Афганистану помощь - $678 млн

Организация Объединенных Наций призвала международных доноров выделить Афганистану в 2011 г. финансовую помощь в размере 678 млн долларов. По словам представителей ООН, уровень насилия, а также ущерб от природных катаклизмов в стране требует того, чтобы оказание финансовой поддержки Афганистану было продолжено. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Напомним, в феврале 2010 г. ООН сообщала, что намерена для оказания гуманитарной помощи Афганистану привлечь донорские средства в размере 900 млн долл. Планировалось, что средства будут направлены на чрезвычайную помощь гражданскому населению, страдающему от вооруженных конфликтов и природных катастроф. Среди основных мер по помощи населению назывались поставки медикаментов, продовольствия и воды. Всего в ходе сбора средств планировалось оказать помощь примерно 7 млн афганцев.