Иран сегодня загрузит на АЭС уран собственного производства

Иран заявил, что сегодня впервые начнет использовать на одной из АЭС свой собственный уран. Это заявление сделано накануне возобновления в Женеве переговоров об иранской ядерной программе, сообщает российская служба Би-би-си. Ранее Иран использовал урановый концентрат, импортированный из Южной Африки в 1970-х. Сейчас он, по его утверждениям, добывает этот концентрат на одном из собственных месторождений. Иран настаивает на том, что его ядерная программа носит мирный характер, хотя западные страны говорят, что она может быть использована и для производства бомб.