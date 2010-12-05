На Тернопольском стадионе завершили первый этап подготовки к Евро

Завершен первый этап реконструкции тернопольского стадиона, предварительно определенного УЕФА одной из тренировочных баз команд-участниц Евро-2012. Об этом сообщает Информационный центр «Украина-2012». По словам директора стадиона Григория Колесника, уже оборудованы помещения раздевалок, душевых, комнат для судей. Сейчас подрядная организация ремонтирует крышу, лестницы и одну из трибун. Работы выполняются согласно европейским требованиям безопасности. Учтены необходимое расстояние между рядами, где устанавливаются сертифицированные кресла. Следующим этапом будет реконструкция второй трибуны и наращивание покрытия пола. После завершения внешних ремонтных работ специалисты будут устанавливать системы освещения и озвучивания.