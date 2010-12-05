ФРГ: Ежегодно в стране ожидаются 140 тыс трудовых мигрантов

В мае 2011 года отпадут последние ограничения для трудоустройства граждан стран Евросоюза на территории всего ЕС. Правительство ФРГ прогнозирует, что ежегодно в страну будет прибывать до 140 тысяч трудовых мигрантов, сообщает Немецкая волна. Правительство в Берлине считает вполне реалистичным прогноз Федерального агентства по труду, согласно которому с 2011 года в Германию из восточноевропейских стран ЕС будут ежегодно приезжать от 100 до 140 тысяч человек, желающих найти в ФРГ временную или постоянную работу. Это станет возможным после 1 мая 2011 года, когда вступит в силу положение, гарантирующее гражданам стран Евросоюза полную свободу в трудоустройстве на территории всего ЕС, сообщил в воскресенье, 5 декабря, интернет-портал газеты Leipziger Volkszeitung. Повлиять на трудовую миграцию в Германию способно и возможное ухудшение ситуации на рынках труда Ирландии и Великобритании - стран, которые в последние годы пользуются наибольшей популярностью у жителей Восточной Европы, а также разница в оплате труда. Об этом говорится в ответе министерства труда ФРГ на запрос парламентской фракции Левой партии. При этом в министерстве не видят причин говорить об ожидаемой лавине трудовых мигрантов в Германию.