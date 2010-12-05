Гуглу не удалось купить сервис коллективных скидок

Попытка американского поисковика Google купить сервис коллективных скидок Groupon провалилась. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Assosiated Press. Ранее сообщалось что сделка на сумму $5 млрд – $6 млрд близка к завершению. Chicago Tribune, Wall Street Journal и New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Groupon решил остаться независимым. По их данным, компания, которая имеет около 35 млн подписчиков по всему миру, может пойти на IPO. Google отказался от комментариев. Сделка должна была стать самым масштабным поглощением для американского поисковика, превысив прошлый рекорд в $3,2 млрд, заплаченный в 2008 году за рекламный сервис DoubleClick Inc. Компания Groupon создана в Чикаго в ноябре 2008 года и управляется своим основателем, 30-летним Эндрю Мэйсоном. В ней работают около 3 тыс. человек, передает.