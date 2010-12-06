АМКУ добился от МТС снижения цен на роуминг

«МТС УКРАИНА» обязалось снизить тарифы на услугу по роумингу в странах СНГ. Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины. В частности, компания, реагируя на требования Комитета, проинформировала о создании новой тарифной зоны «СНГ», что приведет к снижению тарифов на роуминг в странах СНГ и Грузии в среднем на 58%. «Позиция Антимонопольного комитета относительно стоимости международного роуминга однозначна - стоимость этих услуг должна быть снижена. Обращаюсь ко всем тем мобильных операторов, которые еще не присоединились к приведению тарифов на услуги по роумингу до экономически обоснованного уровня, не затягивать с этим процессом», - подчеркнул и.о. председателя Комитета Юрий Кравченко. Напомним, АМКУ выдвинул официальные требования к мобильным операторам «МТС УКРАИНА», «Киевстар Дж.Эс.Эм.»,«Астелит», «Украинские радиосистемы», «Голден Телеком», «Укртелеком» и «Телесистемы Украина» снизить тарифы на услуги по роумингу до экономически обоснованной величины.