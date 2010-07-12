Спаси и… сбереги

Возможно ли обезопасить и свои сбережения и здоровье…

Даже в мирное бескризисное время серьезные аналитики рекомендуют «раскладывать яйца по разным корзинам». Сбережения должны быть на депозитах, в драгметаллах, в разных валютах, в акциях, в чем-нибудь еще и в страховых полисах.

Когда грянул кризис и банки начали сыпаться, фонд гарантирования банковских вкладов уже не казался панацеей от всех финансовых бед, население и вправду стало задумываться об альтернативных вложениях. Фондовый рынок вообще непонятен, у драгметаллов слишком мала доходность, да и мало кто из рядовых граждан об этом знает, сбережения в валюте – сродни русской рулетке, то ли дело – накопительное страхование.



Отделений лайфовых страховых компаний (а именно они занимаются накопительными видами страхования) почти столько же, сколько банковских, кроме того, активно работают частные брокеры-страховщики, логика услуги многим ясна еще с советских времен или родители страховали «до совершеннолетия», страховые компании с узнаваемыми именами.

Этот набор фактов, да еще активность и оптимизм самих страховщиков, вынудил высокопоставленных представителей этого рынка говорить о больших перспективах накопительного страхования, но в первые посткризисные годы все пошло немного иначе.



Положение дел на рынке

Ежегодная конференция «Страхование жизни в России и СНГ» показала, что на постсоветском пространстве этот сегмент финансового рынка пока просел.



По словам руководителя Центра стратегических исследований (ЦСИ) «Росгосстраха» Алексея Зубца, страхование жизни в период кризиса заметно пострадало из-за неопределенности экономических перспектив и снижения платежеспособного спроса. По итогам прошлого года в СНГ на рынке страхования жизни собрали почти на 20% меньше, чем годом ранее. Выплаты по страхованию жизни упали на 11%.



В то же время, украинские компании по страхованию жизни по итогам 2009 года собрали всего около 850 млн грн страховых премий, заявила президент Лиги страховых организаций Украины Наталия Гудыма. По ее словам, объем страховых платежей первого года в сравнении с докризисным периодом снизился на 30%. Правда, в целом более 60% всех поступлений в прошлом году составили премии именно по накопительному страхованию жизни, а доля расторгнутых договоров составляет менее 5%, при этом расторжения характерны для договоров первого и второго годов.



По ее словам, основной проблемой года текущего для рынка страхования жизни в 2010 году станет отсутствие доверия клиентов к долгосрочным накопительным финансовым продуктам. «Как показывает история развития накопительного страхования после 1998 года, после кризиса должно пройти не менее 5 лет устойчивого роста финансовой системы, прежде чем доверие потребителей к ней вернется на достаточно высокий уровень. Так что в ближайшие несколько лет не стоит ждать взрывного роста накопительного страхования жизни», - поддерживает коллегу Алексей Зубец.



Учитывая такое положение дел, эксперты отмечают, что год текущий станет годом развития правильных взаимоотношений банков и страховых компаний по страхованию жизни, а также подходов к клиентам и формированию продуктов. Короче говоря, страховщики сделают все, чтобы мы принесли им деньги. А вот стоит ли…





О чем речь

Когда говорят о накопительном страховании, имеют в виду, как правило, накопительное страхование жизни или пенсионное страхование. Последний вид пока в Украине распространен относительно слабо, хотя чиновники активно работают над изменением положения дел. «Программа экономических реформ Украины на 2010-2014 годы предполагает запуск второго - накопительного уровня пенсионной системы», - уверяет вице-премьер Сергей Тигипко. Старт внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования запланирован на период до 2012 года, но это в перспективе.



Совсем другое дело – страхование жизни. К этому типу относят все виды страхования, где в качестве объекта страхования выступает жизнь человека. Но так как на практике невозможно определить стоимость жизни человека, финансовые компании ориентируются на доход клиента. Вот и выходит, что объектом защиты выступает не столько жизнь и здоровье страхователя, сколько его доход. Согласно теории, в среднем сумма страховой защиты колеблется от 3 до 10 годовых доходов клиента. Однако встречаются и более экзотические предложения.



Такие договоры страхования заключаются на период не менее одного года. Следует иметь в виду, что различают рисковое и накопительное страхование жизни. В рисковом (классическом) страховании деньги клиента идут на покрытие риска и по окончании срока страхования не возвращаются, поэтому больше об этом виде страхования мы вспоминать в этом материале не будем.



Другое дело - страхование жизни с накоплением. Такой вид страхования сочетает в себе сразу две функции: сберегательную и рисковую. Классический пример - смешанное страхование на случай смерти и дожитие. То самое страхование «до совершеннолетия», которым, как уверяет российская Федеральная служба статистики, прямо накануне развала советского Госстраха, да и всего Союза, воспользовалась каждая пятая семья.



Такое страхование представляет собой совмещение инвестиционного фонда и рискового страхования. Часть денег клиента идет на покрытие страховых рисков, другая же вкладывается в малодоходные, но надежные сферы бизнеса и приносит инвестиционный процент. В случае дожития, по окончании срока страхования клиент получает вложенные деньги назад вместе с процентами.



Более того, в современной практике, например в Британии и США, в компаниях выплаты по рискам даже не вычитаются из накопительной части.



Среди рисков, которые включаются в договор страхования жизни, присутствует страхование от несчастного случая, от инвалидности, от заболевания (например, онкологического).



В итоге страховщик расстается с деньгами в случае, когда страхователь достиг определенного возраста, заболел или умер.



Странная доходность

К фактам «за» можно причислить минимальный гарантированный доход, сейчас это 4% годовых. Все остальное зависит от эффективности инвестиционной стратегии компании. В среднем за прошлый год страховщики обеспечили клиентам доходность на уровне 12-16% годовых в национальной валюте. Озвучивать доходность на перспективу компании не имеют права, а в неофициальных беседах прогнозы совершенно противоречивые, от «базовых» 4% до 20-25% доходности.



Согласно законодательству, портфели «лайфовых» страховщиков могут состоять из депозитов до 50%, из облигаций — до 40%, из акций – до 30%, а из гособлигаций — до 10%. Учитывая, что даже в самые надежные бумаги на фондовом рынке компании стремятся вкладывать не более 5%, совершенно не ясно, на чем страховщики могут увеличить свою доходность. Потому можно предположить, что итоговая доходность на конец года в гривне будет мало отличаться от прошлогодней – те же 10-15%.



Но не стоит забывать, что это в среднем по рынку, а доходность каждой конкретной компании – дело рук этой конкретной компании. Естественно, далеко не все зарабатывают даже эти 15-16% годовых. Более того, среди лидеров рынка есть компании, которые выше 5—8% в год не поднимаются, оправдываясь абсолютной безопасностью своих вложений. Не стоит забывать и о возможном банкротстве компании, на страховом рынке пока нет фонда гарантирования вкладов физических лиц. Вот и выходит, что даже предоставляемая полисом страховая защита на случай смерти застрахованного не оправдывает разницы в доходности с банковским депозитом. А если еще и прибавить индекс инфляции за период «инвестирования», то результат вообще оставляет желать лучшего.



Схема платежей и потерь

Теперь самое любопытное. Периодичность уплаты взносов. Обычно решение о том, как платить, принимает сам страхователь. Но тут есть одна неприятная тонкость. Сами страховщики предлагают заплатить деньги раз в год. Иначе при ежемесячной уплате платежей общий размер годового взноса по страховке увеличивается на определенный процент - от 3 до 5.



Кстати, если есть желание проиндексировать окончательный доход (увеличить страховую сумму на размер индекса инфляции), что часто рекомендуют сами страховщики, то на практике страховой взнос клиента просто увеличивается на этот индекс.



А если вдруг клиент решит расторгнуть договор, как, например, в случае с депозитом? Не тут-то было. Практически всегда выкупная сумма (сумма при досрочном расторжении страховки) формируется, эдак, лет после трех действия договора, и прекращение действия полиса до наступления оговоренного срока чревато полной потерей вложенных средств.



Но и это еще не все неприятные сюрпризы. Выкупная сумма не гарантирует возврата всех уплаченных взносов. Чем позже расторгается полис, тем большую часть можно получить на руки, но 100% получить можно лишь после оговоренного в договоре срока. В ряде компаний еще принято в полисе мелким шрифтом писать, что при расторжении договора страхователь возмещает еще и затраты на ведение дела (от 3—10%), рассчетно-кассовое обслуживание и т.д.



Да, не стоит забывать о налогообложении, как в случае получения инвестиционного дохода, так и при досрочном его расторжении. Заметим, у банковских депозитов такого неприятного момента нет.



Но и это еще не все. Стоит упомянуть дополнительные затраты в том случае, если задержать оплату страховки. Страховщики дают клиентам льготный период (как правило, около месяца), после этого финкомпания редуцирует (уменьшает) страховую сумму по договору. Если же задержка платежей страхователем происходит до формирования выкупной суммы, страховое покрытие вообще может обнулиться.



Судя по всему, на сегодняшний день накопительное страхование может быть интересно лишь тем, кому критически важно диверсифицировать свои инвестиционные потоки, либо тем, кто всерьез нуждается в защите жизни и здоровья. Остальным мы рекомендуем дождаться стабилизации макроэкономического положения не только в стране, но и в регионе, а также более демократических условий от самих страховых компаний.





-- Справка



Пенсионное страхование - это страхование жизни с накоплением, но окончание срока программы привязано к пенсионному возрасту человека. Страховые выплаты в случае дожития застрахованного выплачиваются в виде пенсии до конца жизни человека (пожизненная рента), единовременно, либо рассчитываются на определенное количество лет по усмотрению страхователя. Эта пенсия может иметь наследуемый период до 20 лет, то есть в случае смерти оставшуюся часть накопленной суммы получают выгодоприобретатели.

Согласно заявлениям представителей власти, до 2012 года в Украине будет внедрено обязательное накопительное пенсионное страхование.



Данные: Открытые источники, «Главред»