Предприятия ТКЭ уже задолжали 1760 млн грн за использованный в этом году газ

По состоянию на 1 декабря этого года уровень расчетов предприятий теплокоммунэнерго за потребленный в нынешнем отопительном сезоне газ составляет 31%. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе МинЖКХ. Так, на протяжении отопительного сезона 2010-2011 гг. предприятия коммунальной теплоэнергетики потребили природного газа на сумму 2548 млн грн, оплатили – 788 млн грн. Задолженность за потребленный в нынешнем отопительном сезоне газ составляет 1760 млн грн. Общая задолженность за потребленный газ за 2000-2010 гг. составляет 6898,6 млн грн. По данным министерства, с начала 2010 года по состоянию на 1 декабря этого года предприятия ЖКХ потребили природного газа на сумму 9343,4 млн грн, оплатили – 7634,5 млн грн (в том числе за текущее потребление – 5658,6 млн грн), в учет задолженности за газ, потребленный в предыдущих периодах, – 1975,9 млн грн. В МинЖКХ отметили, что средний по Украине уровень оплаты составляет 61% (без учета ожидаемых льгот, субсидий и проведенной оплаты в погашение долга прошлых лет), общий уровень оплат за январь-декабрь 2010 года составляет 81%. Задолженность за газ предприятий ЖКХ за 2010 год составляет 3690,6 млн грн.