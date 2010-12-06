«Луганские авиалинии» обанкротились

Сегодня, 6 декабря, стало известно, что Хозяйственный суд Луганской области 22 ноября признал банкротом авиакомпанию «Луганские авиалинии». Об этом сообщает Коммерсант-Украина. Согласно сообщению суда, ликвидатором назначено арбитражного управляющего Валерия Лободу. 14 мая хозяйственный суд Луганской области начал банкротство «Луганских авиалиний». 2008 год «Луганские авиалинии» закончили с убытком 2,16 млн грн, сократив чистый доход на 46,25%, или на 12,483 млн грн - до 14,508 млн грн по сравнению с 2007 годом. Открытое акционерное общество «Луганские авиалинии» создано в 2003 году путем преобразования одноименного государственного предприятия в акционерное общество. 99,92% акций авиакомпании принадлежит «Восточно-украинской металлургической компании» (Алчевск, Луганская область).