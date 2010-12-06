Над крымчанами проведут эксперимент по внедрению социальной карточки

Совет министров АР Крым выступил с инициативой относительно внедрения в Крыму эксперимента по созданию информационно-аналитической системы регионального управления и внедрения электронной социальной карточки. Об этом на заседании правительственного комитета по вопросам региональной и социальной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гуманитарного развития рассказал вице-премьер-министр Украины Виктор Тихонов, сообщили «Главреду» в пресс-службе вице-премьера. =http:>

Таким образом, по словам Тихонова, к городу Киеву, Харьковской и Черновицкой областям, в которых запланировали проводить в 2010-2011 году эксперимент по созданию информационно-аналитической системы регионального управления и внедрения электронной социальной карточки, приобщится и Автономная Республика Крым.

«Усилия правительства направлены на усовершенствование системы социальной защиты населения. Обратите внимание - существующая система сформирована на основе системы социальной защиты населения УССР, которая, конечно, не может отвечать потребностям настоящего. Необходимо произвести прозрачный механизм выделения получателям социальной помощи, компенсационных и дотационных выплат, а также внедрить централизованный контроль за целевым использованием средств, которые выделяются на социальные цели», - заявил вице-премьер.