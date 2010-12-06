В Беларуси создан завод по производству космических аппаратов

В Беларуси создан завод, где будут производить уникальные космические аппараты. Об этом сегодня сообщил Александр Лукашенко, выступая на IV Всебелорусском народном собрании, передает БелаПАН.

«Но даже не это главное, — сказал он. — Космические программы стимулировали развитие целого пласта востребованных в мире технологий,которыеуже в несколько раз компенсировали вложенные средства».

По словам Лукашенко, в ближайшие пять лет космические технологии придут в повседневный обиход коммерческих и управленческихрешенийпредприятий в сельском, лесном, водном хозяйстве, мелиорации других.

«В этом секторе есть хороший экспортный потенциал», — считает президент, добавив, что на работы, которые осуществляются совместно сроссиянами в космической отрасли, имеется «огромный спрос». «То предприятие, которое работает в этом секторе, в том числе, и на оборону, имеет заказов на всю будущую пятилетку», — добавил Лукашенко.