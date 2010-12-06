В Крыму для инвесторов есть кое-что пострашнее коррупции - Константинов

Коррупция в Украине не является фактором, который серьезно отпугивает инвесторов. Об этом на заседании постоянной комиссии Верховной Рады Крыма по рекреационному, санаторно-курортному комплексам и туризму сказал председатель Верховной Рады Крыма Владимир Константинов, пишет «е-Крым».

При этом Константинов отметил, что наибольшая проблема при привлечении инвестиций — это отсутствие прописанных правил, по которым инвесторы могут взаимодействовать с различными структурами.

«Что беспокоит инвесторов — коррупция или отсутствие правил игры? Я вам скажу: отсутствие правил игры. К коррупции уже привыкли, ее закладывают в стоимость будущей продукции. Это, конечно, плохо, с этим нельзя мириться. Но отсутствие правил игры беспокоит больше», — посетовал он.

В связи с этим Константинов призвал коллег из комиссии поработать над соответствующими документами, которые определят эти правила, в частности, в курортно-туристической отрасли.