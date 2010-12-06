Германия не доверит России переработку ядерных отходов

Немецкий министр окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Норберт Реттген не дал разрешения на отправку ядерных отходов из временного хранилища «Ахаус»в Россию. Он обосновал свое решение отсутствием гарантии полной безопасности при переработке опасного груза.

Об этом сообщает Немецкая волна со со ссылкой на заявление министра, сделанное им 6 декабря в Бонне.

Разрешение на транспортировку по территории Германии 951 отработанного топливного стержня из исследовательского атомного реактора в Россендорфе под Дрезденом для дальнейшей отправки в ядерный центр в Челябинской области выдало Федеральное ведомство Германии по защите от радиации.

Для экспорта ядерных отходов в Россию требовалось разрешение министерства охраны окружающей среды ФРГ, которое и запросило федеральное ведомство экономики и контроля над экспортом (BAFA), указывает агентство DAPD.

Напомним, что отправка Германией ядерных отходов в Россию осуществляется в рамках подписанного между США, МАГАТЭ и Москвой договора, предусматривающего возвращение в Россию топливных элементов из исследовательских реакторов, топливо для которых поставлял бывший Советский Союз.