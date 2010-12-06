«Нафтогаз» попросил разрешения на покупку 100 АЗС

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» намерена обратиться в Антимонопольный комитет Украины за разрешением приобрести до 100 автозаправочных комплексов у одной из украинских сетей. Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Юрий Кравченко, передает Интерфакс-Украина.

«Мы сегодня ожидаем заявления со стороны одной государственной структуры о покупке части заправочных комплексов», - сказал он, уточнив, что компания, которая намерена осуществить покупку, входит в структуру «Нафтогаза».

Как сообщалось, «Нафтогаз» разрабатывает проект создания государственной сети автомобильных заправочных станций (АЗС).

По состоянию на начало ноября в собственности НАК находилось 10 АЗС, на шести из них работают пункты заправки сжиженным газом, все АЗС функционируют под брендом «Укргазвыдобування».

Украина в 2004 году решила на базе «Нафтогаз Украины» создать вертикально интегрированную нефтяную компанию (ВИНК). ВИНК планировал осуществлять розничную продажу нефтепродуктов, в частности, через АЗС принадлежащие ОАО «Укрнафта», и через джобберские заправки «Укргазвыдобування».