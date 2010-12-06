Азаров поручил ограничить пенсии уже в этом году

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Пенсионному фонду совместно с Министерством финансов срочно подготовить законопроект об ограничении с 1 января 2011 максимального размера пенсии.

«Абсолютно неправильно и несправедливо, что одни люди у нас получают по 800 гривен пенсии, а остальные — по 50 тысяч, причем получают из солидарного фонда», — передает слова главы правительства «Зеркало недели» .

«Разработайте такой законопроект, чтобы уже с 1 января следующего года мы ликвидировали эту социальную несправедливость, созданную предыдущей властью. Посчитайте, как обоснованно ограничить максимальный размер пенсии — возможно, 10-12 минимальных пенсий, и посчитайте, какую экономию средств это даст », — сказал Азаров.