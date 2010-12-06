Германия намерена материально помочь Украине с Евро-2012

Германия хочет объявить 2011 год годом технического сотрудничества с Украиной, в рамках которого намерена предоставить Украине около 2 млн евро для подготовки к евро-2012.

Об этом заявил старший консультант Немецкого общества технического сотрудничества Матиас Брандт, сообщает Украина-2012.

По его словам, средства должны пойти на подготовку аэропортов и сети общественного транспорта к футбольному чемпионату, развитие туристической отрасли в принимающих городах и на разработку фирменной символики и рекламную поддержку городов-хозяев турнира.

Эта финансовая поддержка будет оказана Национальному агентству Украины по подготовке к Евро-2012, четырем принимающим городам, Министерству туризма и Министерству экономики Украины по вопросам подготовки к Евро-2012.